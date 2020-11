Manchester Unitedi kapten: vahet pole, kuidas meil parasjagu läheb, inimesed on ikka meie peale kadedad

2019. aasta suvel Unitediga liitunud Maguire pole tiimiga erilist edu saavutanud, tõusude ja mõõnadega on alanud ka tänavune hooaeg. Premier League'is hoitakse 14. kohta, Meistrite liigas on saadud kaks võitu ja üks kaotus.

"Olen Unitedis veedetud aja jooksul tähele pannud, et see on klubi, millest räägitakse maailmas kõige rohkem," sõnas Maguire Unitedi Twitteri kontol ilmunud intervjuus.

"Miks see nii on? Oleme maailma suurim klubi. Inimesed ei taha, et meil hästi läheks. Miks? Ilmselt kadestatakse meie varasemat edu. Peame ootustele vastavalt mängima. Me ei tohi lasta end treeningutel negatiivsusest mõjutada lasta. Vahepeal on see kuttide jaoks keeruline," lisas keskkaitsja.