Manchester Unitedi kaitsemängija liitus Parmaga

29-aastase Darmiani üleminekusummaks oli väidetavalt umbes 4 miljonit eurot. Neli hooaega tagasi oli United tema eest maksnud Torinole 14 miljonit.

Itaallane pidas Unitedi särgis 92 mängu, kuid eelmisel hooajal pääses ta väljakule vaid seitsmes kohtumises.

Darmian on neljas jalgpallur, kes on sel suvel Unitedi põhikoosseisust lahkunud. Varem liitusid Romelu Lukaku ja Alexis Sanchez Milano Interiga ja Chris Smalling AS Romaga. Neist kaks viimast läksid laenule.