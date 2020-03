Manchester Unitedi esindajad kohtusid Prantsuse jalgpallitähe agendiga

ESPNi teatel käisid Inglismaa klubi esindajad eelmisel nädalal 24-aastase prantslase agendiga kohtumas.

Sel hooajal on Lemar Atletico eest pidanud 24 matši. Prantslane on juba vihjanud, et tahaks klubi vahetada, sest Atletico mängustiil ei sobi talle.

Madridi tippklubi ostis prantslase 2018. aasta suvel Monacost 70 miljoni euro eest.