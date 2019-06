Manchester Unitedi ekstreener: klubi probleemid algavad tegevjuht Ed Woodwardist

Kogenud hollandlase arvates on Unitedi peamiseks probleemiks, et meeskonna koosseisu pole piisavalt uuendatud ning selles on süüdi just Woodward ja tema abiline Matt Judge.

"Probleemid algavad sellest, et Unitedi koosseisu pole kunagi korralikult värskendatud. Kui sa oled peatreener, tahad sa igal aastal koosseisus muudatusi teha, et meeskonda üles ehitada," rääkis Van Gaal ajalehele Manchester Evening News.

"Mina ei saanud alati mängijaid, keda tahtsin. See on probleem. Klubis on Woodward ja tema parem käsi Matt Judge. Judge`iga kohtusime mitte just väga tihti. Lisaks oli peaskaut. Selline oli klubi struktuur, kuid lõpuks sõltusid sa ikka Woodwardist ja Judge`ist," lisas hollandlane.

Van Gaal tunnistas ühtlasi, et sai Unitediga liitudes üllatuse osaliseks, sest selgus, et klubi ei olegi mängijateturul nii võimas. "Arvasin alati, et Manchester United võib osta, keda iganes nad soovivad, sest neil on võim. Pealtnäha tundus, et vaid üksikud mängijad on Unitedile kättesaamatud."

Küsimusele, kas Unitedi probleemiks on omanike tahtmatus raha kulutada, vastas Van Gaal: "Ma ei tea. Woodward on see inimene, kes räägib Glazeritega (Unitedi omanikud - toim.). Mina olen Glazeritega vaid korra kohtunud, see oli kas treeningul või mängu järel. Nad külastasid vaid Unitedi tippmänge ja õnneks me võitsime neist suure enamuse, vähemalt Liverpooli vastu."

Van Gaal juhendas Unitedit aastatel 2014-2016 ning võitis korra FA karikasarja. Premier League lõpetati toona vastavalt 4. ja 5. kohal.