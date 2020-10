Manchester Unitedi ekskapten: häbiväärsed jalgpallurid kukutavad Solskjaeri

Keane ütles pärast Unitedi piinlikku 1:6 kaotust Tottenhamile, et meeskonna esitus oli lihtsalt häbiväärne.

"Ma olen seda rääkinud viimased 12 kuud. Unitedi mäng Spursi vastu oli häbiväärne. Kõigil tuleb jalgpallis ette halbu päevi. Mõned mängijad aga rüvetavad Unitedit ega vääri selle klubi embleemi kandmist," kurjustas Keane ITV stuudios.

"Häbiväärne, nii palju bluffijaid ja lõpuks maksavad need mängijad Olele töökoha. Need mängijad, kes tal seal on, viskasid juba eelmise peatreeneri (Jose Mourinho) bussi alla ja teevad sama Olega," on Keane veendunud.

Manchester United on lasknud endale Premier League`i kolme vooruga lüüa juba 11 väravat ning asub kolme punktiga alles 16. kohal.

49-aastane Keane esindas Manchesteri tippklubi aastatel 1993-2005 ning aitas meeskonnal võita 17 suurt karikat.