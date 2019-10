Manchester Unitedi eksjalgpallur: Solskjaeri palkamine oli suur viga

ManUtd jäi nädalavahetusel alla Newcastle`ile 0:1 ja langes turniiritabelis 12. kohale. Väljalangemistsoonist lahutab Unitedit nüüd vaid kolm punkti.

"United kaotas Newcastle Unitedile, kes sai eelmises voorus Leicester Citylt 0:5 tappa. See näitab, kui halb see seis on. Manchester Unitedil puudus pühapäeval igasugune enesekindlus. Meeskonnal pole liidreid, pole kvaliteeti, pole iseloomu. Kõik, mida Unitedi klubiga seostatakse, on hetkel puudu," kritiseeris Ince, kes esindas Manchesteri tippklubi aastatel 1989–1995.

Ühtlasi meenutas Unitedi endine poolkaitsja, mida ta Solskjaeri palkamise järel oli öelnud. "Minu asi ei ole kedagi vallandada ega vallandama kutsuda, kuid ma küsin sama asja, mida varem. Mida oli Ole Gunnar Solskjaer saavutanud, et ta teenis Unitedi peatreeneri koha? Ta läks Cardiff City peatreeneriks ja kukutas nad esiliigasse. Siis läks ta Moldesse. Mida küll Unitedi juhid mõtlesid, kui leidsid, et just tema on õige mees, kes peaks juhtima maailma üht suuremat vutiklubi?" lisas Ince.