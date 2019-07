Manchester Unitedi eksjalgpallur: lahkusin vastuolude tõttu

Viis hooaega Unitedis mänginud Herrera liitus PSG-ga 4. juulil vabaagendina, sõlmides Prantsuse meistriga viie aasta pikkuse lepingu.

"Mulle ei meeldi väga tagasi vaadata, kuid mul tekkisid eriarvamused selles osas, mis puudutas meie meeskonna tulevikku ja minu rolli selles," rääkis Herrera Hispaania ajalehele Marca.

Hispaanlane vihjas, et vastuolud pärinesid juba sellest ajast, kui klubi juhendas Jose Mourinho. "Ma pean klubi ja fänne tänama, ka Solskjaeri (peatreener Ole Gunnar Solskjaer - toim.). Ta tegi minu jaoks palju, et ma jääksin, kuid seda ei juhtunud, sest see tuli liiga hilja ja ma olin juba otsuse teinud, et mängin Pariisis," lisas 29-aastane hispaanlane.

Tänavu veebruaris Unitedi kuu parimaks mängijaks valitud Herrera arvele jäi Manchesteri tippklubis 189 mängu ja 20 väravat