Manchester United võitis ja tõusis tabelis teiseks

Manchesteri tiim asus juhtima 30. minutil Marcus Rashfordi tabamusest. Newcastle suutis aga juba 36. minutil tänu Allan Saint-Maximinile viigistada.

ManUnited vormistas võidu teisel poolajal. Esmalt tegi 57. minutil skoori Daniel James ning seejärel realiseeris Bruno Fernandes 75. minutil penalti.

Turniiritabelis on 59 punktiga liidriks Manchester City. ManUnited hoiab 49 silmaga teist kohta. Sama skoor on koos ka Leicester City'l, kuid Manchesteri tiimil on parem väravate vahe. Neljas on West Ham United 45 punktiga.

Standings provided by SofaScore LiveScore