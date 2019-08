Manchester United võib ründeliini palgata üllatusmehe

34-aastane Llorente on hetkel vabaagent, suvel sai läbi tema 100 000 naela suuruse nädalapalgaga leping Tottenhamiga.

Kuna Manchester United ei suutnud suvel uut ründajat hankida ning klubist on lahkumas ka Alexis Sanchez - Milano Interisse -, on peatreener Ole Gunnar Solskjaer Briti meedia teatel Llorente palkamisest huvitatud. Kuigi Inglismaal on üleminekuaken sulgunud, on klubidel endiselt võimalik lepinguid sõlmida vabaagentidega.

Unitedil on hetkel ründeliinis kasutada vaid kolm põhikoosseisu mängijat: Marcus Rashford, Anthony Martial ja alles 17-aastane Mason Greenwood.

Llorente lõi Tottenhamis 66 mänguga kokku 13 väravat. Hispaanlast on kõige enam seostatud üleminekuga Itaaliasse - huvi on tundnud nii Inter, Fiorentina. Lazio kui Napoli. Llorente jaoks on Itaalia liiga tuttav, sest aastatel 2013-15 mängis ta Juventuses ja lõi kahe hooajaga kokku 23 väravat.