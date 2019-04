Manchester United võib oma parimast mängijast ilma jääda, kuna talle ei taheta piisavalt maksta

Vaatamata kõikidele spekulatsioonidele on United suutnud de Gea'd ikka endale hoida ning 28-aastane hispaanlane on viimastel aastatel olnud selgelt tiimi parim mängija.

Siiski on de Gea tulevik tõusnud taas küsimärgi alla. Nimelt saab hispaanlase kontraht läbi järgmisel suvel ja uues lepingus ei ole kokku lepitud. Väidetavalt on tüliõunaks de Gea palganumber. Nimelt tahab de Gea olla Unitedi suurima palgaga mängija. Vähemalt niimoodi väidab Inglismaa ajaleht The Independent.

Inglaste sõnul tahab de Gea uue lepinguga teenida vähemalt 400 000 eurot nädalas. Kui United ei soovi säärast summat maksta, siis seda on valmis tegema aga PSG. The Independenti sõnul soovib PSG leida asendaja Gianluigi Buffonile ja nad on valmis de Gea'le soovitud palka maksma. Seega on suvel oodata järjekordset spekulatsioonide saagat, mille keskmes on de Gea.