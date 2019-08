Manchester United üritab kõrgeima palgaga mängijast lahti saada

30-aastase Sanchezi palganumber käis aga Romale üle jõu ning tehing jäi vähemalt praeguseks katki, teatab RomaPress.

Tšiillane on hetkel Unitedis enimteeniv mängija, kasseerides hooaja eest ligi 20 miljonit eurot. AS Roma võimalused on hoopis teisest puust, sest nende suurima palgaga mängija Edin Džeko saab hooaja eest 4,5 miljonit.

Eelmisel hooajal kahvatut mänguvormi näidanud Sanchez sai mullu Unitedi särgis kirja 27 kohtumist ja kaks väravat.