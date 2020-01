Manchester United teist korda Liverpooli üllatada ei suutnud

Esimene värav sündis 14. minutil, kui nurgalöögist suunas peaga palli väravasse Virgil van Dijk. Liverpoolil oli veel mitmeid võimalusi eduseisu suurendamiseks ning kahel korras sahises esimesel poolajal veel ka võrk, kuid mõlemad tabamused tühistati.

Roberto Firmino tabamuse puhul leidis videkohtunike süsteem VAR, et väravale eelnenud olukorras tehti Unitedi puurilukule David de Geale viga. 36. minutil saatis mänguvahendi võrku Georginio Wijnaldum, aga hollandlane oli suluseisus. Teisel poolajal Liverpooli ohtlikud võimalused jätkusid ning taas jõuti sihini 93. minutil, kui kiirrünnaku vormistas väravaks Mohamed Salah.

Liidrikohta kindlustanud Liverpool on senisest 22 kohtumisest võitnud koguni 21. Ainsana on neilt punkte röövinud just Manchester United, kui oktoobris toimunud kohtumine jäi 1:1 viiki. Liverpool edestab teisel kohal olevat Manchester Cityt juba 16 silmaga, kusjuures punasärkidel on veel üks mäng varuks. United hoiab 34 silmaga viiendat kohta.

Standings provided by Sofascore LiveScore