Manchester United tegi suve esimese ostu, klubist lahkub veteranmängija

21-aastane Walesi mängumees liitus Unitediga väidetavalt 15 miljoni naela eest. James läbis meditsiinilise kontrolli ja liitub ametlikult meeskonnaga 11. juunil, kui avatakse suvine üleminekuaken.

James sai lõppenud hooajal Swansea eest kirja kõikide sarjade peale kokku 39 kohtumist, mille jooksul ta lõi kuus väravat ja andis seitse resultatiivset söötu.

Lisaks teatas United, et klubist on lahkumas kaks mängijat: kapten Antonio Valencia ja keskväljamees Ander Herrera. Selgunud veel pole, mis klubides mehed karjääri jätkavad.

Alates 2009. aastast Unitedis mänginud ecuadorlane Valencia oli möödunud hooajal klubi kapten. 33-aastane mängumees võitis Unitediga kaks Premier League'i tiitlit, Euroopa Liiga, FA karika ja kaks Inglismaa liigakarikasarja. 29-aastane Herrera liitus Unitediga 2014. aastal ning aitas klubi Euroopa Liiga, FA karika ja Inglismaa liigakarikasarja tiitlini.

