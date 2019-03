Manchester United sõlmis Solskjaeriga kolmeaastase lepingu

Unitediga lepingu sõlmimine tähendab ühtlasi, et oma seniselt töökohalt Norra klubis Molde Solskjaer lahkub. Detsembris avaldas Molde oma kodulehel, et Solskjaer sõlmis juba siis Unitediga kolmeaastase lepingu, kuid see postitus eemaldati peagi. Kui märtsis norralselt Molde kohta küsiti, siis ütles ta, et tema kontraht nendega on aegunud.