Manchester United soetas mitmekümne miljoni euroga Elevandiluuranniku imelapse

Noort Elevandiluuranniku jalgpallurit on mitmel pool nimetatud "imelapseks", kuigi ta on Atalanta põhimeeskonnas aastatel 2019-2021 pidanud vaid neli kohtumist.

Dialloga sõlmiti Unitedis leping kehtivusega 2025. aasta juunini. Lepingus on ka klausel, mis lubab seda aasta võrra pikendada. Goal.com-i teatel võib mehe üleminekusumma erinevate lisade rakendumisel ulatuda kuni 40 miljoni euroni.

"Oleme Amadi jälginud juba mitmeid aastaid ning olles teda ka isiklikult vaadanud, usun, et tegu on ühe kõige põnevama noore talendiga selles mängus," ütles Unitedi peatreener Ole Gunnar Solskjaer mehe kohta, kelle üleminek oli sisuliselt selge juba oktoobris.

Diallo on esimene mees, kes Inglise klubiga liitunud Brexiti-järgsel ajal. United küsis 1. jaanuaril Inglise vutiliidult mängija liitumiseks eriluba ning kui see saadi, lendas Diallo Roomasse viisat taotlema - see visiit toimus selle nädala alguses. Meeskonnaga võib ta liituda niipea, kui talle viisa antakse. Usutakse, et eneseisolatsiooni ta jääma ei pea, sest on Atalanta klubiga viibinud nö "mullis", mis peaks viiruseohu minimaalsena hoidma.

"Manchester Unitedil on uhke ajalugu noorte mängijate arendamisel ning kõik on paigas, et Amad võiks siin oma potentsiaali realiseerida. Tal võtab kohanemine aega, aga tema kiirus, platsinägemine ja fantastiline triblamisoskus aitavad talle selles kaasa. Tal on olemas kõik toored võimed, mis vaja, et saada järgnevate aastatega Manchester Unitedi jaoks oluliseks mängijaks."

Diallo nimetas klubi pressiteates Unitediga liitumist "unistuste täitumiseks".