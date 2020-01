Manchester United sai Liverpooliga mängu eest karistada

United saab karistada, sest Manchesteri meeskonna vutimehed ei suutnud end Virgil van Dijki poolt David de Gea vastu tehtud vea järel vaos hoida ning piirasid peakohtunik Craig Pawsoni ümber. Roberto Firmino lõi selle intsidendi järel värava, kuid VARi abil see tühistati. De Gea sai aga protestimise eest kollase kaardi.

FA teatas, et Manchester United rikkus jalgpalliliidu reegli punkti E20. Unitedil on aega neljapäevani, et määratava karistuse kohta vastulause esitada.

Unitedi peatreener Ole Gunnar Solskjaer vihjas tänasel pressikonverentsil, et ilmselt nad kaebust ei esita. "Teeme selle otsuse ära ja läheme eluga edasi. Mängijad käitusid nii, sest tehti viga," selgitas norralane.

Liverpool võitis pühapäeval Unitedit 2:0 ning juhib nüüd Premier League`i juba 16 punktiga. Seejuures on nende lähimal jälitajal Manchester Cityl ka üks mäng Liverpoolist enam peetud.