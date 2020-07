Manchester United pikendas oma keskväljamootoriga lepingut

31-aastane Serbia koondislane liitus Manchester Unitediga 2017. aastal pärast seda, kui lahkus liigakonkurentide Londoni Chelsea ridadest. “Mul on mängijana veel palju saavutada. Teha seda Unitediga, on mulle suur au,” ütles Matic.

“Praegune meeskond on väga huvitav, meil on hea tasakaal noorte ja kogenud mängijate vahel,” rääkis serblane. Unitedi peatreener Ole Gunnar Solskjaer rõõmustas Matici otsuse üle pikendada lepingut. “Ma tean tema kogemusi, professionaalsust ja oskust olla eeskuju. Tema panus meeskonda on hindamatu,” kinnitas loots.

Matic on sel hooajal esindanud oma koduklubi värve kõikide sarjade peale kokku 27 korda.

Solskjaeri juhendatav meeskond pole kaotanud ühtegi mängu jaanuarikuust saati. Viimasest 16 mängust vähemalt viigipunkti saanud United asub hetkel Premier League ´is viiendal tabeliastmel.

Standings provided by SofaScore LiveScore