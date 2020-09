Manchester United on lähedal üllatusostule

23-aastast Maitland-Nilesi on terve suve seostatud klubivahetusega ning nüüd tundub, et inglane võib kolida Old Traffordile, kirjutab Inglismaa ajaleht Express.

Tehing võib teoks saada juba lähipäevil. Väidetavalt maksab Unitedi mitmekülgse inglase eest 20 miljonit naelsterlingit.

Maitland-Niles võib edukalt mängida nii äärekaitsjana kui ka äärepoolkaitsjana.

Tänavu augusti lõpus, kui Arsenal võitis Inglismaa superkarikamängus (FA Community Shield) Liverpooli penaltiseeris, valiti vasakul äärel tegutsenud Maitland-Niles mängu parimaks.

Septembri alguses tegi noor inglane mängus Taaniga debüüdi Inglismaa täiskasvanute koondises.

Manchester United alistas tänases liigakarikamängus Brightoni 3:0. Teistes kohtumistes võitis Manchester City Burnley 3:0, Everton West Hami 4:1 ja Newcastle United Newporti 1:1 lõppenud mängu järel penaltiseerias 5:4.