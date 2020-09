Manchester United on lähedal Madridi Reali jalgpalluri ostmisele

23-aastane Reguilon veetis mulluse hooaja laenul Sevillas, kellega tuli Euroopa liiga võitjaks.

Kuigi Reguiloni esimeseks valikuks olevat ka hetkel Sevilla, plaanib värske Euroopa liiga võitja palgata tema asemel hoopis FC Porto 28-aastase mängumehe Marcos Acuna.

See tähendab, et Hispaania koondises ühe mängu pidanud Reguilon on nüüd valmis hea meelega kuulama ka Unitedi pakkumist, sest Madridi Realis ta uuel hooajal põhikoosseisu ei pääseks. Noore vasakkaitsja võimaliku hinnana on läbi käinud summa 22,5 miljonit naelsterlingit.

Reguiloni ostmisest on Marca andmetel huvitatud ka Tottenham Hotspur.

Manchester United on sel suvel soetanud vaid 23-aastase Hollandi koondise poolkaitsja Donny van de Beeki, kelle eest maksti Amsterdami Ajaxile 35 miljonit naela.