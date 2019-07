Manchester United on Juventusega vahetustehingus kokku leppinud, kuid argentiinlane punnib vastu

Itaalia meedia teatel on tehingu lõpuleviimise viimaseks takistuseks Dybala, kes pole Unitediga veel isikliku lepingu tingimustes kokkuleppele jõudnud. Suurimaks erimeelsuseks olevat palganumber, sest 25-aastane argentiinlane on valmis Unitedisse siirduma vaid juhul, kui tema sissetulek oluliselt kasvab.

Lukaku on samas Juventusega juba kokkuleppele jõudnud ning hakkaks tehingu jõustumisel teenima 9 miljonit eurot hooaja eest. Belgia ründajal olevat laual samasugune pakkumine ka Milano Interilt, kuid nemad ei ole nõustunud Unitedi küsitud 80 miljoni naelaga.

Unitedi peatreener Ole Gunnar Solskjaer on valmis Lukakust loobuma, sest tal on ründajate leeris Marcus Rashford, Anthony Martial ja nooruke, alles 17-aastane Mason Greenwood. Norra treener usub, et nende ründeliinist on puudu just Dybala taoline mitmekülgne ja liikuv ründaja.