Manchester United lükkas Atletico ja Interi pakkumise tagasi

31-aastane Matic on tänavu vähe mänginud, sest Unitedil on keskväljal sellised mehed nagu heas vormis Scott McTominay ja Fred ning Paul Pogba. Kui algselt arvati, et Serbia koondislane on jaanuarikuus klubist lahkumas, siis McTominay ja Pogba vigastuste tõttu jääb ta ilmselt meeskonda edasi.

Daily Recordi andmetel on Atletico ja Inter sel kuul Matici eest ametliku pakkumise teinud, ent United on need tagasi lükanud.

Matic on sel hooajal väljakule pääsenud vaid 11 korda, kuid kahes viimases kohtumises Burnley ja Arsenaliga alustas ta algkoosseisus.

Ole Gunnar Solskjaeri juhendatav Manchesteri tippklubi kohtub sel nädalavahetusel Inglise liigas viimasel kohal asuva Norwich City`ga.

