Manchester United loobus ülikõrget palka nõudnud ründaja jahtimisest

United pidas 25-aastase argentiinlasega läbirääkimisi, sest kavatses Romelu Lukaku Juventusse vahetada.

BBC Spordi andmetel nõudis Dybala aga liiga kõrget palka, millest jäi Manchesteri tippklubi juhtidel mulje, et argentiinlane ei soovi nendega liituda.

Unitedi peatreener Ole Gunnar Solskjaer on andnud mõista, et tahab uute meestena klubis näha vaid noori ja näljaseid mängijaid. Dybala käitumine jättis aga mulje, et ta on ennekõike raha peal väljas ega pruugi Unitedis endast 100% anda.