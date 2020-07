Manchester United korraldas Premier League'is väravasaju, 18-aastane talent skooris kahel korral

Bournemouth läks kohtuimist 16. minutil Junior Stanislasi tabamusest juhtima, aga siis algas Unitedi pidu.

29. minutil lõi 18-aastane Mason Greenwood viigivärava, 35. minutil viis Marcus Rashford Unitedi penaltist ette ja esimese poolaja teisel üleminutil suurendas koduvõistkonna edu Anthony Martial.

49. minutil vähendas Bournemouthi Joshua King penaltist vahet, aga 54. minutil lõi oma teise värava Greenwood. Lõppskoori vormistas 59. minutil Bruno Fernandes, kelle arvele jäi ka kaks väravasöötu.

Samal ajal peetud matšis oli Leicester City kodus 3:0 üle Crystal Palace'ist. 49. minutil viis Kelechi Iheanacho Leicesteri juhtima, 77. minutil suurendas edu Jamie Vardy. Viiendal üleminutil oli täpne taas Vardy.

Päeva esimeses mängus võitis Brighton & Hove Albion võõrsil 1:0 Norwich Cityt.

Leicester City on 58 punktiga tabelis kolmas, United on 55 punktiga kohe nende järel. Kell 22 Watfordiga kohtuv Chelsea (54 punkti) võib edu korral Unitedist mööduda.

Tabeliseis:

Standings provided by SofaScore LiveScore