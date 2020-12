Manchester United korraldas Marcelo Bielsale 28 aasta õudseima väravasaju. Solskjaer nimetas sõud aegade parimaks "Rooside sõjaks"

"Oleksime võinud veel tagasi tulla. Mängus oli selleks alati võimalusi," ütles Bielsa. "Meil oli puudu efektiivsusest. Nemad lõid enda võimalused ära, meie mitte. Teisel poolajal mängisime kui võrdne võrdsega kuni 80. minutini. Pärast seda tekitasid nad võimalusi lihtsamalt kui meie seda suutsime. Võitlesime kogu mängu nii, nagu peabki."

Unitedi peatreener Ole Gunnar Solskjaer: "Milline jalgpallimäng! Kahju, et publik selle tunnistajaks ei olnud. See läheb ajalukku kui üks parimaid Manchester Unitedi ja Leeds Unitedi vastasseise. Nad mängivad alati samamoodi, olgu nad 4:0 peal, 0:4 maas või 0:0 viigis. Nad teevad seda iga kolme päeva tagant, igas mängus. Sa pead jooksma, kuni vile kõlab."

"Üks kolmandik hooajast on möödas. Praegu ei ole veel paslik rääkida liigakohtadest. Me võitleme edasi, töötame kõvast. Kui me jõuame märtsi või aprilli, ehk võime siis tabelisse vaadata," lisas Solskjaer tabelis kolmandaks tõusmise kohta.

Teised tänased mängud:

Brighton - Sheffield United 1:1

Tottenham - Leicester 0:2

West Bromwich - Aston Villa 0:3



Standings provided by SofaScore LiveScore