Newcastle'ile tõi võidu Matthew Longstaffi tabamus kohtumise 72. minutil.

Manchester United on kaheksa vooru järel turniiritabelis nüüd kõigest 12. positsioonil. Kaheksa mänguga on kokku saadud üheksa punkti. Väljalangemistsooni edestavad nad kõigest kahe silmaga. Newcastle on samal ajal kaheksa punktiga 16.

Liidrikohta hoiab Liverpool 24 punktiga, teine on Manchester City 16-ga ja kolmas Londoni Arsenal 15-ga.