Manchester United kaotas Evertoni vastu punkte, Tottenham võttis lisaminutitel magusa võidu

Everton asus kohtumist juhtima 36. minutil, kui omavärava sai kirja Unitedi rootslasest keskkaitsja Victor Lindelöf. Võõrustajatele tõi viigi Mason Greenwoodi tabamus 77. minutil.

Magusa võidu teenis samal ajal Tottenham, kes seljatas võõrsil 2:1 Wolverhampton Wanderersi.Tottenham asus 8. minutil Lucas Moura tabamusest juhtima, kuid 67. minutil jõudsid võõrustajad Adama Traore täpse löögi järel viigiseisuni. Külalistele tõi võidu belglase Jan Verthongeni värav matši esimesel üleminutil.

Turniiritabelis kerkis Tottenham 26 punktiga viiendaks. United on 25-ga kuues. Nende ees on Londoni Chelsea 29 punktiga neljas. Liider on jätkuvalt Liverpool, kes on kogunud juba 49 punkti.

Standings provided by Sofascore LiveScore