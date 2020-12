Manchester United jätab Solskjaeri ametisse: norralasel on juhtkonna täielik toetus

Kuigi kaotus RB Leipzigile kukutas Unitedi Euroopa liigasse ning juhtkonna jaoks oli see suur pettumus, ei kavatse nad Solskjaeri vallandada, kirjutab The Guardian. Solskjaeri korralik võiduprotsent ja meeskonna järjepidev ülesehitamine on juhtkonnale muljet avaldanud, mis tähendab, et norralasel on jätkuvalt klubi täielik toetus.

Seda, et United kaotab enne laupäevast derbimängu Manchester Cityga, liidritele Tottenhamile ja Liverpoolile vaid viie punktiga, peetakse märkimisväärseks saavutuseks.

Eriti on juhtkond rahul, et veebruaris ostetud Bruno Fernandese värbamise järel jääb United kogutud punktide arvult Inglismaa kõrgliigas alla vaid Liverpoolile.

Unitedi juhtkond tahab lõpetada pideva peatreenerite vallandamise ja palkamise, mis sai alguse 2013. aasta suvel, kui Sir Alex Ferguson otsustas pensionile jääda. Pärast legendaarse Fergusoni lahkumist on Solskjaer juba meeskonna neljas peatreener, kui mitte arvestada neli mängu ajutise peatreeneri töötanud Ryan Giggsi.

Solskjaer jääb võiduprotsendi (56) - 108-st mängust 60 võitu - poolest oma eelkäijatest alla vaid Jose Mourinhole (58%). David Moyesi võiduprotsent oli 53 ja Louis van Gaalil 52.