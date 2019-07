Manchester United jahib taas jalgpalli MM-i kangelast

United soovis Maguire'ga lepingut sõlmida juba mullu suvel pärast jalgpalli MM-i, kus Maguire näitas Inglismaa koondise eest häid esitusi ning aitas meeskonna poolfinaali.

BBC andmetel tegi United 70 miljoni naelase pakkumise keskkaitsja eest. Maguire on andnud Leicesteri juhtkonnale teada, et on avatud võimalustele panna ennast proovile kõrgemal tasemel. Leicester aga soovib teenida mängija pealt rohkem kui 70 miljonit naela.

United on teinud sel suvel juba kaks ostu, kui Swanseast osteti soetati ääreründaja Daniel James ja Crystal Palace'ist 50 miljoni naela eest paremkaitsja Aaron Wan-Bissaka.