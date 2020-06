Manchester United jahib ründeliini võimsat täiendust

30-aastasel Immobilel on Lazio särgis käsil suurepärane hooaeg, kui itaallane on kõikide sarjade peale löönud 33 mänguga 30 väravat. Eriti vägevas hoos on Immobile kohalikus kõrgliigas, kus itaallasel on 26 kohtumisega kirjas 27 tabamust.

Lazio on itaallase toel ühtlasi lähim ohustaja Torino Juventusele, kes jahib kaheksandat järjestikust Itaalia meistritiitlit. Pealinnaklubi jääb Juventusest maha vaid ühe silmaga.

Kui varasemalt on ründetähte seostatud FC Liverpooli ja Napoliga, siis nüüd on itaallase vastu suurt huvi tundmas ka Manchester United eesotsas peatreeneri Ole Gunnar Solskjaeriga. United otsib jätkuvalt asendust Romelu Lukakule, kes mullu suvel Manchesteri klubist Milano Interisse siirdus ning väidetavalt on Immobile tõusnud Unitedi nimekirja tippu.

Immobile palkamine läheb aga suurklubide jaoks raskeks. Kohaliku meedia teatel on Immobile eluga Lazios rahul, lisaks seob teda koduklubiga leping veel järgmised kolm aastat.