Manchester United ja Liverpool jahivad jaanuarikuus Dortmundi jalgpallitähte

Dortmundi tippklubi jaoks pole tänavune hooaeg alanud kõige paremini, sest Bundesliga ollakse alles kuuendal kohal ja Meistrite liigas ähvardab juba alagrupiturniiri järel väljalangemine. Varasemast kehvem on olnud ka 19-aastase Sancho algus, kes ei mahtunud viimati Meistrite liigas Barcelona vastu algkoosseisu, kuigi hiljem vahetusest sekkudes lõi ta värava. Mõru pill tuli noorel inglasel alla neelata ka Bundesligas, kui ta novembri alguses Müncheni Bayerniga kohtumises (kaotati 0:4) juba avapoolajal välja vahetati.

Nüüd väidab The Independent oma allikatele tuginedes, et Sancho on valmis juba 2020. aasta jaanuaris Dortmundi klubist lahkuma. Kõige enam jahivad tema allkirja Manchester United ja Liverpool.

Inglismaa koondises on nooruke Sancho pidanud 11 mängu ja löönud kaks väravat.