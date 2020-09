Manchester United alustas Premier League`i üllatuskaotusega

Mullu Inglismaa meistriliigas 14. koha saanud Crystal Palace pääses juhtima juba 7. minutil Andros Townsendi väravast.

Külaliste teise värava lõi veerand tundi enne lõppu Unitedi eksmängija Wilfred Zaha, kes realiseeris 11 meetri karistuslöögi. Sellele eelnes paras segadus ja kaks VARi otsust - esmalt fikseeriti Victor Lindelöfile käega mäng ja anti Crystale Palace`ile penalti ning pärast David De Gea penaltitõrjet - lõi Jordan Ayew - määrati uus karistuslöök, sest hispaanlane oli liiga vara üle väravajoone astunud. Teistkordselt külalised enam ei eksinud ning Zaha saatis penaltipunktilt palli võrku.

Unitedi tõi mängu tagasi teise poolaja keskel vahetusest sekkunud Donny van de Beek - debüüdi teinud hollandlane jõudis sihile 80. minutil. Juba mõni minut hiljem murdis aga Zaha karistusalasse ja vormistas täpse löögiga lõppseisu 3:1. On üsna märkimisväärne, et Lõuna-Londoni klubi oli Unitedit ka mullu Old Traffordil võitnud.

Crystal Palace on hetkel Evertoni kõrval ainus meeskond, kellel on Inglismaa meistriliigas tabelis 6 punkti.

Teistes tänastes mängudes alistas Everton West Bromwichi 5:2 ja Leeds United kõrgliiga uustulnukate duellis Fulhami 4:3.

Homme on teise vooru keskses kohtumises Londonis vastamisi Chelsea ja Liverpool.

