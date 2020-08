Manchester United aitab Borussia tähe ostuga linnarivaal City eelarvet täita

Kuna 20-aastane Sancho kuulus aastatel 2015–2017 Manchester City rivistusse ja inglased oskasid tema müügi lepingusse kirjutada ühe kasuliku klausli, ootab selle tehingu toimumisel suur palgapäev ka Cityt.

Nimelt kui City müüs Sancho 2017. aastal Borussiasse 8 miljoni naela eest, fikseeriti lepingus, et inglased teenivad iga Sancho järgneva klubivahetuse pealt 15% üleminekusummast.

Kuna Dortmund olevat mitme Briti väljaande andmetel nõustunud Unitedi pakutud 108 miljoni naelase pakkumisega, saab City lähiajal oma eelarvesse 15 miljonit naela.

Metro kirjutab, et see tähendab, et United aitas Manchester Cityl maksta koguni 60% Ferran Torrese ostusummast. Teatavasti käis Pep Guardiola juhendatav City 20-aastase Torrese eest Valenciale välja 27 miljonit.