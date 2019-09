Manchester Cityt tabas valus tagasilöök

25-aastane keskkaitsja vigastas enda paremat põlve 31. augustil toimunud 4:0 võidumängus Brightoni üle ning ta kanti kanderaamil palliplatsilt minema. Tal tuvastati kõhre ning külgmise meniski vigastus ja mängumees käis hiljuti seetõttu ka operatsioonil.

"Mitte pikalt. Viis või kuus kuud ehk järgmise aasta jaanuaris või veebruaris on ta tagasi," kommenteeris vigastuspausi pikkust peatreener Pep Guardiola.

Mullu jaanuaris Cityga liitunud Laportest on saanud üks klubi põhimängijaid. Eelmisel hooajal tegi ta Premier League'is kaasa 35 kohtumises, ainsana sai neid rohkem City eest kirja Bernardo Silva. Prantslase vigastus tähendab ühtlasi, et City peab hakkama saama kahe keskkaitsjaga - Nicolas Otamendi ning John Stones.