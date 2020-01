Manchester City vähendas vahe Liverpooliga 13-punktiliseks

Cityle tõi võidu Sergio Agüero, kes lõi värava 76. minutil pärast belglase Kevin De Bruyne`i suurepärast söötu.

31-aastase Argentina koondislase jaoks oli see tänavu 18 liigamängu jooksul 16ndaks tabamuseks, De Bruyne`i arvel on aga juba 15 väravasöötu.

Kui Liverpoolil on tabelijuhina 64 punkti, siis Pep Guardiola juhendataval Cityl on 51 silma. Samas on Liverpoolil Cityst kaks mängu vähem peetud.

Kõrgliiga uustulnuk Sheffield United jätkab vaatamata kaotusele kõrgel seitsmendal kohal.

Carlo Ancelotti juhendatav Everton mängis täna Newcastle Unitedi vastu lisaminutitel maha 2:0 eduseisu ja pidi koduväljakul leppima 2:2 viigiga. Everton pääses Moise Kean`i ja Dominic Calvert-Lewini väravatest ette, ent 94. ja 95. minutil jõudis sihile Florian Lejeune.

Päeva viimases mängus tegid Chelsea ja Arsenal esimese koduväljakul 2:2 viigi.Arsenal jäi küll juba 26. minutil David Luizi eemaldemise järel vähemusse, kuid kahel korral suudeti kaotusseisust välja tulla Päästva 2:2 viigivärava lõi Hector Bellerin 87. minutil.