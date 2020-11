Manchester City tegi Sky Sportsile kaebuse, sest Unitedi legend nimetas nende mängijat idioodiks

Walkerilt küsiti peale City 1:1 viigimängu Liverpooliga olukorra kohta, kus Walker kinkis Sadio Manele penalti, mille peale Keane vastas, et see juhtus seetõttu, et "ta oli vastamisi idioodiga". Hiljem lisas Keane veel: "Ta on autoõnnetus, ta teeb ikka ja jälle selliseid vigu ja saab selle eest ka õiglaselt karistada."

Ajaleht Daily Mail kirjutab, et Manchester City klubi on teinud telekanalile Sky Sports kaebuse. Just selle telejaama ekspertstuudios Keane 30-aastast Inglismaa koondislast materdaski. Manchester City arvates läks Keane mängija "idioodiks" sõimamisega üle piiri.

Keane'i sõnavõttu paluti kommenteerida ka Inglismaa koondise peatreeneril Gareth Southgate'il, kes ütles: "Ma arvan, et ta mängib äärmiselt hästi. Vaatlused ja analüüs on sobilik, personaalne kriitika mitte nii väga. Ma leian, et me peaksime sellega ettevaatlikud olema. Olen väga rahul sellega, mida Walker teeb. Ta mängib oma klubi eest kõikides mängudes, sest peatreener usaldab teda ja tunneb, et teda on vaja. Seega kui ta nii Pep'ile (City peatreenerile Pep Guardiolale - toim) mõjub, siis näitab see tema kvaliteeti."

Sky on seni keeldunud Manchester City kaebust kommenteerimast, kuid nad on varasemalt öelnud, et nende eksperdid avaldavad oma isiklikku, mitte telekanali arvamust.

Hooaja alguses oli Sky Sports sunnitud otse-eetris vabandama Crystal Palace'i ääreründaja Wilfried Zaha ees, kuna Patrice Evra kommenteeris nende stuudios kuulujutte Zaha väidetavast romansist Manchester Unitedi endise peatreeneri David Moyesi tütrega.