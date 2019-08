Manchester City täiendas meeskonda Portugali koondislasega

City maksis Cancelo eest Juventusele 65 miljonit eurot, aga sellest 37 miljonit saadi kohe tagasi, sest tehingu osana liikus Cityst omakorda Juventusesse brasiillasest äärekaitsja Danilo.

Benfica kasvandikust Cancelo on põhikohaga paremkaitsja, kuid ta on võimeline mängima ka äärel. Lisaks Benficale ja Juventusele on 25-aastane Portugali koondislane mänginud ka Valencias ja Milano Interis.

Cancelo kuulus Portugali U19 koondisesse, kes mängis 2012. aastal Eestis EM-finaalturniiril.