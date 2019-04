Manchester City täht peab üliolulise derbimängu vahele jätma

De Bruyne tegi oma jalale viga nädalavahetusel Tottenham Hotspuriga mängus ja vahetati juba 38. minutil Fernandinho vastu välja. Guardiola ütles tänasel pressikonverentsil, et 27-aastane belglane saab tänavusel hooajal veel kindlasti platsile, kuid täpset tagasituleku aega on hetkel võimatu öelda.

"See on lihasvigastus ja eks järgmised päevad näitavad, mis saab, kuid homme ta ei mängi," teatas Guardiola.

Manchester City jääb hetkel Preamier League`i liidrist Liverpoolist kahe punktiga maha, kuid Cityl on üks mäng vähem peetud.

"Me peame kõik neli allesjäänud mängu võitma, et meistriks tulla. Old Trafford pole just kerge koht, kuhu minna, kuid samas on see meeldiv väljakutse. Me teame, mida peame tegema," sõnas Guardiola enesekindlalt.