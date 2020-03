Manchester City täht: oleks aus kuulutada Liverpool meistriks

Inglismaal on jalgpallihooaeg koroonaviiruse pandeemia tõttu peatatud 30. aprillini. 3. aprillil toimub liiga juhtide ja klubi esindajate vahel uus koosolek, kus tõenäoliselt pikendatakse seisakut veelgi. Premier League'is on jäänud hooaja lõpuni veel 9 vooru, kui liider Liverpool edestab lähimat jälitajat Manchester Cityt koguni 25 punktiga.

"Jah, see oleks minu jaoks normaalne," vastas Gündogan küsimusele, kas Liverpool vääriks hooaja lõpetamise korral tiitlit. "Spordimehena tuleb jääda ausaks."

Ühtlasi pole välistatud ka tänavuse hooaja tühistamine. "Eks selle osas on erinevaid arvamusi," jätkas Saksamaa koondislane. "Meeskondade jaoks, kellel oli väga hea hooaeg, poleks see eriti tore. Samas klubidele, kellel ei lähe hästi ning kes paiknevad väljakukkumistsoonis, tuleks see loomulikult kasuks."

Kui Euroopas on juba mitmed tippklubid eesotsas Torino Juventuse, FC Barcelona ja Dortmundi Borussiaga otsustanud mängijate palku vähendada, siis Inglismaal pole meeskonnad veel seda teed läinud. "Usun, et see on ütlematagi selge, et oleksime sellega nõus, aga Inglismaal pole veel seda arutatud," lisas Gündogan.