Manchester City staar vihjas klubivahetusele: kaks aastat eurosarjadeta on liiga palju

City sai kaheaastase euromängude keelu UEFA finantsreeglite rikkumise eest. Inglismaa tippklubi on karistuse spordikohtus vaidlustanud, kuid otsust ei pruugi tulla enne suve lõppu.

"Mulle öeldi, et me võidame apellatsiooni. Ma usaldan klubi," sõnas 28-aastane De Bruyne väljaandele HLN.

Siiski kardab belglane, et ta on sunnitud klubi vahetama. "Kaks aastat ilma Euroopa sarjadeta on liiga palju. Aasta puhul oleksin sellega veel leppinud. Ma teen oma tuleviku osas otsuse, kui selguvad lõplikud diskvalifitseerimise tingimused," märkis City poolkaitsja.

De Bruyne`i leping Cityga saab läbi 2023. aastal. Belglane liitus Manchesteri klubiga viis hooaega tagasi VfL Wolfsburgist 55 miljoni naelsterlingi eest, mis tähistas toona klubi rekordostu.