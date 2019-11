Manchester City sai Liverpooliga mängu eel väga halva üllatuse

Ederson pidi lihasevigastuse tõttu kolmapäevase Meistrite liiga kohtumise Atalanta vastu pooleli jätma ning City peatreener Pep Guardiola kinnitas täna, et brasiillane ei osale Liverpooliga mängus.

"Ta ei saa mängida," kinnitas Guardiola, kes peab väravasuule saatma Claudio Bravo, kes sai Atalanta vastu punase kaardi.

Kuigi tšiillane tegi Inglismaal oma debüüthooajal (2016/17) rida eksimusi ning kaotas kaheks järgmiseks hooajaks esiväravavahi koha Edersonile, ei näe Guardiola muretsemiseks põhjust.

"Meil on teine tippklassi väravavaht olemas," sõnas Guardiola Bravo kohta. "Me võitsime tänu Claudiole FA Cupi ja liigakarika. Ta on suurepärane puurilukk. Ta on ka Tšiili koondisega väga palju mänge võitnud, seega ma ei kahtle temas hetkekski," lisas Guardiola.

Enne pühapäevast põnevusmängu lahutab Liverpooli ja Manchester Cityt kuus punkti.