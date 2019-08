Manchester City põhimeest ootab vähemalt pooleaastane võistluspaus

23-aastane Sane rebestas põlve eesmist ristatisidemet eelmisel pühapäeval Inglismaa superkarika mängus Liverpooli vastu. Järgmisel nädalal ootab Saksamaa koondislast Barcelonas operatsioon.

"See on väga halb uudis. Ma ei tea täpselt, kui kaua ta (Sane) peab väljas olema. Tavaliselt võtab sellisest vigastusest taastumine kuus kuni seitse kuud. Seega on ta tagasi ehk veebruaris või märtsis," sõnas Guardiola tänasel pressikonverentsil.

Sel suvel Müncheni Bayerniga seostatud Sane tegi mullu suurepärase hooaja ning lõi 47 mänguga kokku 16 väravat.

Guardiola kinnitas samas, et Riyad Mahrez on hooaja avamänguks väljakul tagasi. Community Shieldil ta kaasa ei löönud, sest kardeti, et juulikuus Aafrika karikaturniiril võetud ravim võib talle Inglismaal mängides dopingukaristuse tuua.

Guardiola avalikustas ka meeskonna tänavuse hooaja kapteni, kellel on hispaanlane David Silva. Nende senine kapten, 33-aastane belglane Vincent Kompany siirdus suvel kodumaale Anderlechti.

Manchester City alustab Premier League`i uut hooaega laupäeval West Ham Unitedi vastu.