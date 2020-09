Manchester City on tõsises ründajate kriisis

Wolverhamptoniga mängus trauma saanud Jesus peab enne oktoobrikuist koondisepausi vahele jätma kolm City kohtumist. Täna otsustas Brasiilia rahvusmeeskond Jesuse koondise rivistusest välja jätta, sest ta ei parane ka mängudeks Boliivia ja Peruu vastu.

Cityl oli juba varem põlvevigastusega väljas Argentina äss Sergio Agüero, kelle taastumine võtab veel aega nädalaid.

Seega on City peatreeneril hetkel kasutada vaid üks terve tipuründaja - alles 17-aastane inglane Liam Delap. Endise Stoke City mängumehe Rory Delapi poeg tegi City põhimeeskonnas debüüdi alles eile, kui lõi liigakarikasarjas Bournemouthi vastu värava.

Guardiola kinnitas täna, et neil on enne pühapäevast Leicester Cityga mängu vaid 13 tervet esindusmeeskonna jalgpallurit. City õnneks on neil eneseisalotsioonist tagasi Riyad Mahrez ja Aymeric Laporte, kuid Ilkay Gündogan viibib endiselt karantiinis.

"Kuna meil on ründes suuri probleeme, jääb Liam (Delap) meiega. Me peame teda kasutama ja vajame juurde ka teisi mehi noorteakadeemiast," kinnitas Guardiola.

City põhimeestest on lihastraumaga eemal nii Bernardo Silva, Joao Cancelo, Nicolas Otamendi kui Oleksandr Zinchenko.