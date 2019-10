Manchester City on raevus: neid ootab vähem kui 48 tunni jooksul kaks liigamängu

Pep Guardiola juhendatav City kohtub 27. detsembri õhtul kell 19.45 võõrsil Wolverhamptoniga ning juba 29. detsembril kell 18.00 kodus Sheffield Unitediga. Veel kolm päeva hiljem ehk uue aasta esimesel päeval võõrustab Manchester City Evertoni.

City meeskonna esindaja Omar Berrada teatas Manchester Evening Newsile: "Oleme pettunud, et meie mängijate võistlusgraafik on jõulude ajal nii tihe. Premier League`i mängud on füüsiliselt väga nõudlikud ning kaks mängu vähem kui 48 tunni jooksul ei võimalda jalgpalluritel sellest taastuda."

Kaheksa vooru järel on City koduliigas teisel kohal, kuid jääb liidermeeskond Liverpoolist maha juba 8 punktiga.