Manchester City küttis Liverpoolile korraliku sauna

Koduväljakul mänginud City näitas suurepärast mängu ja lõi avapoolaja viimase 20 minutiga kolm väravat, kui sihile jõudsid Kevin de Bruyne penaltist, Raheem Sterling ja Phil Foden. Penaltiolukorras tegi Joe Gomez vea Sterlingile.

Lõppseisus vormistas Liverpooli mees Alex Oxlade-Chamberlain, kes lõi teise mängupoole keskel omavärava.

Kahel eelmisel aastal Inglismaa meistriks tulnud City võis lõpuvile järel isegi pettunud olla, et piirduti vaid nelja väravaga, sest häid võimalusi skoori kasvatamiseks oli neil ridamisi.

Vaatamata kaotusele on Liverpoolil võimalik tänavu püstitada mitu uhket Premier League`i rekordit. Kui nad koguvad viimasest kuuest mängust vähemalt 15 punkti, lõpetavad nad hooaja 101 silmaga ja ületavad punktiga Manchester Cityle 2017/18 hooajast kuuluva rekordi. City võitis toona meistritiitli rekordilise 19-punktilise edumaaga, kuid Liverpooli edu on hetkel 20 punkti. Lisaks on Liverpoolil endiselt võimalik esimese klubina võita hooaja jooksul kõik 19 kodumängu, selleks tuleb neil veel alistada Aston Villa, Burnley ja Chelsea.

Teises eilses mängus sai väga kõva tagasilöögi Tottenhami lootus Meistrite liigasse jõuda, sest nad kaotasid lähirivaal Sheffield Unitedile 1:3 ja langesid 9. kohale.



Standings provided by SofaScore LiveScore