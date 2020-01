Manchester City korraldas väravatesaju ja tõusis teiseks

Kolm väravat lõi City kasuks Sergio Agüero, kaks lisas Riyad Mahrez ja ühe Gabriel Jesus. Aston Villa auvärava eest hoolitses esimesel lisaminutil Anwar El-Ghazi.

Agüero on nüüd Inglismaa liigas löönud 177 väravat, millega argentiinlane tõusis koos Frank Lampardiga jagama neljandat kohta. Eespool on Alan Shearer, Wayne Rooney ja Andy Cole.

Manchester City on 22 mänguga kogunud 47 punkti, laupäeval Southamptonile kaotanud Leicester City on 45 punktiga kolmas. Juhib Liverpool, neil on pärast 21 kohtumist 61 punkti.

Päeva teises mängus alistas Watford võõrsil 3:0 Bournemouthi.

Tabeliseis:

