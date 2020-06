Manchester City korraldas hävitustöö, mängu eel lendas üle staadioni palju kõneainet tekitanud sõnumiga lennuk

Võõrustajad pääsesid kohtumist juhtima 22. minutil, kui täpne oli Phil Foden. 43. minutil duubeldas kauni väravaga eduseisu Riyad Mahrez. Avapoolaja kolmandal lisaminutil tekkis Cityl suurepärane võimalus eduseisu veelgi kasvatada, sest videokohtunike süsteemi VAR-i abil määrati nende kasuks penalti. Mahrez penaltipunktilt ei eksinud ning vaheajale mindi juba kindlas eduseisus.

Teine poolaeg jätkus City jaoks edukalt. Juba 51. minutil sahistas võrku David Silva. 5:0 lõppseisu vormistas kümmekond minutit hiljem Foden.

Skooriga võrreldes vaat et sama palju kõneainet pakkus aga mängu eel toimunu. Teatavasti on käimasoleva vooru eel kõikides kohtumistes pallurid põlvitanud vahetult enne mängu algust, et avaldada toetust mustanahaliste õiguste eest võitlevale liikumisele "Black Lives Matter". Nii toimus ka nüüd, kuid samal ajal lendas üle City kodustaadioni lennuk, mille otsas oli sõnum "White Lives Matter Burnley".

Burnley jalgpalliklubi avaldas kohtumise vaheajal pressiteate, kus mõistis antud inimeste käitumise hukka. "Tahame kinnitada, et nad pole meie kodustaadionile oodatud. See ei esinda kohe kindlasti Burnley jalgpalliklubi ning töötame võimudega koos selle nimel, et tuvastada antud inimesed ja määrata neile eluaegne staadioni külastamise keeld," seisis teates. "Vabandame Premier League'i, Manchester City ning kõikide ees, kes toetavad "Black Lives Matter" liikumist.

Plane has just flew over the Etihad, “White Lives Matter Burnley” wtf pic.twitter.com/BXzOxEbyCM — Emmett (@TheEmmett_) June 22, 2020

