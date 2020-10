West Ham läks kohtumist juhtima 18. minutil, täpne oli Michail Antonio. 51. minutil suutis Phil Foden viigistada.

Eelmisel hooajal Premier League'is teiseks tulnud Manchester City on tänavu viie mänguga kogunud kaheksa punkti, tabelis annab see 11. koha. Samad punktid on koos ka West Hamil, aga neil on üks kohtumine enam peetud.

Premier League'i tabeliseis:

