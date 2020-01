Manchester City jalgpallur: ma ei suuda uskuda, et Unitedile kaotasime

City sai napi kaotuse Inglismaa liigakarika poolfinaali kordusmängus. Kuna avakohtumise Old Traffordil oli City võitnud 3:1, jõudsid nad ikkagi finaali, kus mängitakse Birminghami Aston Villaga.

"Ma ei tea, kuidas me kaotasime. Manchester Unitedil polnud ühtegi võimalust. Meie jätsime samas kõik oma head väravavõimalused realiseerimata. Ma arvan, et me peame sellest mängust tõsised järeldused tegema ja õppust võtma," rääkis De Bruyne kohtumise järel.



Liigakarika finaal peetakse 1. märtsil Wembley staadionil.