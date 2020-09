Manchester City jäi hooaja avamängu eel koroonaviiruse tõttu tähtsast lülist ilma

Koduklubi teatel peab sakslane nüüd vähemalt 10 päeva karantiinis veetma. "Kõik klubis soovivad Ilkayle kiiret paranemist," seisis pressiteates.

Gündogan on kolmas City mängija, kes koroonaviirusesse nakatunud. Septembri alguses teatas klubi, et viirus on tuvastatud ka Riyad Mahrezil ja Aymeric Laportel. Mõlemad mehed on nüüdseks tervenenud ja Mahrez saab ka õhtuse mängu kaasa teha. Kuna Laporte alles hiljuti naasis treeningutele, otsustas klubi peatreener Pep Guardiola prantslase veel nimekirjast välja jätta.

Wolverhamptoni ja Manchester City kohtumine algab täna õhtul Eesti aja järgi kell 22.15.