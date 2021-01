Manchester City ja Tottenham pidid võtma kohustuslikud võidud. Üks sai ülesandega hakkama, teine põrus

Kuigi City sooritas 16 pealelööki Brightoni viie vastu (neist raamide vahele suunatud 6 vs 1), siis väravavõrgus maandus vaid üks pall, mille lõi sinna 44. minutil Kevin De Bruyne söödust poolkaitsja Phil Foden. Teisel üleminutil ei realiseerinud Raheem Sterling penaltit.

Manchester City on nüüd löömatuks jäänud kõikide võistlussarjade peale 14 kohtumises (11 võitu, 3 viiki). Kogu selle perioodi peale on endale lastud lüüa vaid kolm väravat. Liiga ja karika peale on City järjest võitnud seitse mängu, seda olukorras, kus meeskond on pidanud viimastes mängudes toime tulema koroonaviiruses küüsi langenud võtmemängijateta nagu väravavaht Ederson, kaitsja Kyle Walker ning ründajad Gabriel Jesus ja Ferran Torres. Brightoni vastu ei saanud kaasa teha ka koroonapositiivse isikuga kokku puutunud Sergio Agüero.

Brighton pole aga üheksas Premier League'i mängus võidumaitset tunda saanud (5 viiki, 4 kaotust).

Tottenham läks koduväljakul Fulhami vastu juhtima Harry Kane'i 25. minuti väravast, kuid lubas külalistel 74. minutil viigistada. Viigipunkti päästis Fulhamile Portugali ründaja Ivan Cavaleiro.

90. minutil sai Tottenhamil palli väravasse ka Son Heung-mini tsenderduse vastu võtnud Sergio Reguilion, kuid Soni suluseisu tõttu väravat ei loetud.

Neljapäeval peetakse Premier League'is üks mäng, milles kohtuvad Londoni Arsenal ja Crystal Palace.

